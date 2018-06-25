Сорокин: поражение от уругвайцев позволит сборной России "быть злее" в игре 1/8 финала ЧМ

В понедельник российская сборная уступила команде Уругвая со счетом 0:3

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Поражение от команды Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу поможет сборной России "быть злее" в игре 1/8 финала турнира. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В понедельник сборная России уступила команде Уругвая со счетом 0:3. Российская команда заняла второе место в группе A и матч 1/8 финала проведет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

"Атмосфера прекрасная, стадион современный. Счет, конечно, не очень, зато играем в "Лужниках" [в 1/8 финала], правильно кто-то из коллег сказал - злее будем. С точки зрения организации никаких сложностей нет, стадион отработал нормально и будет отрабатывать. Здесь еще три матча, загрузка и выгрузка происходила хорошо, кажется, что он больше, чем 45 тысяч", - сказал Сорокин.

Сборная России после трех матчей набрала шесть очков, уругвайцы с девятью очками стали первыми и свою встречу первого раунда плей-офф проведут 30 июня в Сочи. Соперники российских и уругвайских футболистов определятся по итогам матчей группы B Испания - Марокко и Иран - Португалия, которые состоятся позднее в понедельник. На места в 1/8 финала претендуют испанцы, португальцы (по четыре очка после двух туров) и иранцы (три очка).