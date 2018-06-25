Кузяев: сборной России не удалось сыграть в комбинационный футбол в матче с уругвайцами

Полузащитник отметил, что сборная разберет ошибки перед матчем 1/8 финала

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России не получилось показать комбинационную игру в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник российской сборной Далер Кузяев.

Встреча сборных России и Уругвая прошла в понедельник в Самаре и завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:3. Кузяев начал встречу на скамейке запасных и появился на поле в начале второго тайма, заменив Юрия Газинского.

"Комбинационной игры не получалось, хотя в самом начале у нас был опасный момент, когда не забил Черышев, - сказал Кузяев. - Тогда могло бы быть по-другому. Во время моего выхода на замену Черчесов просил следить за центром и по возможности подключаться вперед".

Также полузащитник отметил, что сборная разберет ошибки перед матчем 1/8 финала. "Оценивать нужно по трем матчам, а не по одному, - сказал Кузяев, отвечая на вопрос об оценках игры национальной команды. - Мы выполнили минимальную задачу, а к следующей игре мы разберем наши ошибки".

Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. В 1/8 финала россияне сыграют с командой, которая займет первое место в группе В. Встреча 1/8 финала с участием российской команды пройдет в московских "Лужниках" 1 июля, начало - 17:00 мск.