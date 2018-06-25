Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира по футболу

В понедельник россияне уступили команду Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира. Об этом он заявил журналистам после матча заключительного тура группового этапа между сборными России и Уругвая.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев. Сборная Уругвая вышла в плей-офф с первого места в группе, команда России - со второго.