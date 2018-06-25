Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира по футболу

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира. Об этом он заявил журналистам после матча заключительного тура группового этапа между сборными России и Уругвая.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев. Сборная Уругвая вышла в плей-офф с первого места в группе, команда России - со второго.
"Прекрасный стадион, сложная игра, но шикарная публика, - сказал Инфантино. - Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай, но и Россию тоже поздравляю с выходом в плей-офф".
Сборная России проведет матч 1/8 финала 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Соперник россиян определится позднее в понедельник после заключительных матчей группы B.