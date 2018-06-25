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25 июня, 19:18
Тренер сборной Хорватии Далич ожидает сложного матча с исландцами на ЧМ
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
© Петр Ковалев/ТАСС
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Встреча состоится в понедельник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Ростове-на- Дону против команды Исландии будет сложным для хорватов. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Футболисты сборной Хорватии прилетели в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Исландии в воскресенье. В понедельник хорваты проведут тренировку на стадионе "Ростов-Арена". Матч между сборными Хорватии и Исландии состоится на стадионе "Ростов-Арена" 26 июня.

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"У нас собственный стиль игры, и мы будем придерживаться его. Мы дважды играли с ними (в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года - 2:0 и 0:1 - прим. ТАСС), тут нет никаких секретов. Мы знаем, что нужно делать: нам нужно защищаться от дальних ударов и стандартов, и мы должны действовать быстро и компактно в обороне. Мы с уважением относимся к сопернику и его стилю игры, мы хорошо их знаем, это сложный соперник", - сказал Далич.

Тренер отметил, что его подопечные будут играть против команды Исландии в полную силу, несмотря на то, что уже досрочно вышли в 1/8 финала. "Завтрашний состав будет оглашен завтра. Мы занимаемся только своими задачами. Я верю во всех [своих] футболистов, будем играть так же, как и против Аргентины и Нигерии, мы уверены, что все получится", - сказал он.

Также Далич сказал, что неважно, какое количество болельщиков придет их поддерживать. "В Нижнем Новгороде почти весь стадион был за Аргентину, это не повлияло на нас, наших болельщиков было меньше, но мы достойно выступили. Мы завтра не проиграем", - добавил тренер.

После двух матчей хорваты лидируют в группе D чемпионата мира, набрав шесть очков и досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала. Ниже располагаются нигерийцы с тремя очками, а также исландцы и аргентинцы, набравшие по одному баллу.

 

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