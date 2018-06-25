Шляхтин: праздник в Самаре удался, несмотря на поражение сборной России по футболу

Российская команда проиграла уругвайцам со счетом 3:0

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Праздник в Самаре удался, несмотря на то, что сборная России проиграла команде Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам после матча высказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев. Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф.

"Все равно молодцы, некоторым основным футболистам дали отдохнуть, - сказал Шляхтин. - Не надо сейчас "заморачиваться", нужно верить в команду. Поздравляю Самару от всей души с тем, что на стадионе установлен рекорд посещаемости. Я считаю, что праздник удался, несмотря на итог игры".

На матч между сборными России и Уругвая пришло 41 970 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости "Самара- Арены". В Самаре прошло три матча группового этапа: Коста- Рика - Сербия (0:1), Дания - Австралия (1:1) и Россия - Уругвай (0:3). "Самара-Арена" 28 июня примет еще одну игру группового этапа между сборными Сенегала и Колумбии. Также в Самаре пройдут по одному матчу 1/8 финала и 1/4 финала чемпионата мира.