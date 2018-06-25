Египтянин Салах признан лучшим футболистом матча ЧМ с командой Саудовской Аравии

Встреча проходила в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии

Встреча проходила в Волгограде и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии. Салах на 22-й минуте открыл счет в матче. Всего на чемпионате мира - 2018 Салах забил два мяча.

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта, одержав первую победу на ЧМ с 1994 года

Сборные Саудовской Аравии и Египта завершили выступление на турнире, заняв в группе А третье и четвертое места соответственно. Из группы в следующий раунд вышли команды Уругвая (9 очков) и России, занявшие первое и второе места соответственно.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.