Футболист сборной Уругвая Суарес признан лучшим игроком матча ЧМ с командой России

Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч проходил в Самаре и завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая. Суарес забил первый гол в игре, всего на турнире в России в его активе два мяча. Ранее Суарес был признан лучшим игроком матча против команды Египта (1:0).

Уругвайцы стали первыми в группе A и 30 июня в Сочи сыграют в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе B.