Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта, одержав первую победу на ЧМ с 1994 года

Команда Саудовской Аравии победила египетскую сборную со счетом 2:1

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В составе саудовцев отличились Салман аль-Фарадж (45-я минута с пенальти) и Салем аль-Давсари (90+5), у египтян мяч забил Мохаммед Салах (22). На 41-й минуте Салман аль-Фарадж не реализовал пенальти. Его удар отразил египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, который в понедельник стал станет самым возрастным игроком в истории финального части ЧМ. Голкипер вышел на поле в возрасте 45 лет, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года).

Эль-Хадари стал четвертым вратарем с 1966 года, отразившим пенальти в своей первой игре на мировом первенстве. Ранее на чемпионате мира-2018 подобного достижения достиг исландский голкипер Ханнес Халльдоурссон, который в стартовом туре отразил удар капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Матч, прошедший в Волгограде, посетило 36823 человек. Сборная Саудовской Аравии одержала первую победу в матчах чемпионатов мира с 1994 года, когда победила бельгийцев (1:0). Египтяне ни разу не побеждали в матчах чемпионатов мира. Ранее команда дважды участвовала в финальной части чемпионатов мира (1934, 1990), записав на свой счет в общей сложности два поражения и две ничьи.

В первых двух турах египтяне уступили командам Уругвая (0:1) и России (1:3). В матче с россиянами единственным голом в составе африканской команды отметился Салах, реализовавший пенальти. Саудовцы проиграли сборным России (0:5) и Уругвая (0:1).

Сборные Саудовской Аравии (3 очка) и Египта (0) завершили выступление на турнире, заняв в группе А третье и четвертое места соответственно. Из группы вышли сборные Уругвая (9) и России (6), которые заняли первое и второе места соответственно. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.