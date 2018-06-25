СМИ: Нетаньяху получил от Путина приглашение на финальный матч ЧМ-2018

Сообщается, что премьер-министр Израиля пока не принял решения о посещении матча, поскольку такая поездка требует особой подготовительной работы

ТАСС, 25 июня. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от президента России Владимира Путина приглашение присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в понедельник Седьмой канал израильского государственного телевидения со ссылкой на источник в ближайшем окружении главы правительства.

Отмечается, что премьер Израиля выразил удовлетворение в связи с приглашением, но пока не принял решения, поскольку поездка потребует особой подготовительной работы.

Ранее глава палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб проинформировал агентство Wafa о том, что на последнем матче турнира намерен присутствовать президент Палестины Махмуд Аббас.

Финальный матч ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.