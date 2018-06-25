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25 июня, 18:53
Сборная России по футболу проиграла уругвайцам в заключительном матче группового этапа ЧМ
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Россияне уступили уругвайской команде со счетом 0:3

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Уругвая со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового этапа и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в московских "Лужниках" 1 июля. На встрече, которая прошла в Самаре, присутствовало 41 970 зрителей.
Счет на 10-й минуте открыл Луис Суарес. Для форварда "Барселоны" этот гол стал седьмым, забитым на чемпионатах мира, по этому показателю он вышел на второе место среди уругвайских футболистов, обойдя Диего Форлана и уступая Оскару Мигесу.

На 23-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник сборной России Денис Черышев. Этот автогол стал шестым на этом турнире, что является повторением рекорда по количеству мячей, забитых в свои ворота, на одном чемпионате мира, столько же автоголов было забито на турнире 1998 года во Франции. Третий гол на 90-й минуте после розыгрыша углового удара забил Эдинсон Кавани.

На 36-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник российской команды Игорь Смольников, это удаление стало четвертым для отечественной команды в матчах чемпионатов мира. В предыдущий раз на мировом первенстве игрок российской команды был удален с поля на турнире в США в 1994 году. Тогда в матче против команды Швеции (1:3) с поля был удален Сергей Горлукович на 49-й минуте, также получивший две желтые карточки. Также на чемпионатах мира с поля удалялись игроки сборной СССР Игорь Численко (ЧМ-1966) и Владимир Бессонов (ЧМ-1990).

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев провел 109-й матч за российскую команду. По этому показателю он сравнялся с Виктором Онопко, у которого есть еще четыре игры за сборную СНГ. Рекорд по количеству матчей за сборные СССР, СНГ и России принадлежит защитнику Сергею Игнашевичу, который провел за национальную команду 125-ю встречу.

Голкипер уругвайской сборной Фернандо Муслера провел 100-й матч в составе национальной команды. На чемпионатах мира этот матч стал для него 14-м, по этому показателю он вышел на первое место среди уругвайских футболистов.

История встреч команд, выступления на чемпионатах мира

Отечественная команда впервые в своей истории потерпела поражение с разницей не менее трех мячей в матче чемпионата мира. Сборные России и Уругвая с учетом игр сборной СССР провели девятую очную встречу. В предыдущий раз команды играли в мае 2012 года, тогда в товарищеском матче была зафиксирована ничья - 1:1.

Для уругвайской сборной эта победа над отечественной командой стала второй в истории. Предыдущую победу уругвайцы одержали в четвертьфинале чемпионата мира 1970 года (1:0). Еще одна встреча сборных в рамках мировых первенств состоялась в 1962 году и завершилась победой советских футболистов со счетом 2:1.

Сборная Уругвая, которая является двукратным чемпионом мира, вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз подряд. Российская команда вышла из группы впервые в истории, сборная СССР проходила в плей-офф в 1986 году. Лучшим результатом советской сборной на чемпионатах мира является четвертое место на турнире 1966 года в Англии.

Сборная России (с учетом игр команды СССР) не может победить в матчах чемпионата мира команду из Южной Америки с 1966 года, когда были обыграны чилийцы (2:1). С тех пор соперником отечественных команд были уругвайцы (1970), бразильцы (1982, 1994) и аргентинцы (1990). Во всех матчах сборные СССР и России терпели поражения.

Итоги выступления на групповом этапе

После этого поражения сборная России опустилась на второе место в группе A, набрав шесть очков в трех матчах группового этапа. Таким образом, россияне в 1/8 финала сыграют с командой, которая займет первое место в группе В. Встреча 1/8 финала с участием российской команды начнется в 17:00 мск. Сборная Уругвая, занявшая с девятью очками первое место, встречу первого раунда плей-офф проведет 30 июня в Сочи против сборной, которая станет второй в группе B, начало матча 1/8 финала - 21:00 мск.

Соперники сборных России и Уругвая определятся по итогам матчей третьего тура группы B, в которых испанцы встретятся с марокканцами (Калининград), а португальцы - с иранцами (Саранск). Оба матча пройдут в понедельник и начнутся в 21:00 мск. На два места в плей-офф претендуют сборные Испании, Португалии и Ирана.

Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) $12 млн в качестве призовых по итогам выступления сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА в октябре 2017 года.

Каждый участник чемпионата мира получит по $8 млн, каждая вышедшая из группы команда - еще по $4 млн призовых. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $400 млн. Будущему чемпиону достанется $38 млн, финалист получит $28 млн, бронзовый призер - $24 млн, команда, занявшая четвертое место, - $22 млн. Каждый четвертьфиналист получит по $16 млн.

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