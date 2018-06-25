Голам уругвайцев в матче с россиянами в фан-зоне Казани радовался только один человек

Российская команда в своем заключительном матче группового этапа проводит матч против сборной Уругвая в Самаре

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Ход матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая пока устраивает только одного гостя фан-зоны Казани. Его корреспондент ТАСС встретил на территории местного фестиваля болельщиков, который расположен у Центр семьи "Казан".

Им оказался уругваец Диего, который путешествует по России, но на матч своей сборной с хозяевами чемпионата мира не попал.

"Да, я хотел бы с радостью оказаться сейчас там, в Самаре, но мне не удалось достать билет. Был только на вчерашний казанский матч между колумбийцами и поляками и на предстоящую встречу Германии с Южной Кореей. Поэтому я здесь, но все равно очень доволен", - сказал уругваец.

Диего, обернутый в флаг своей страны, ярко радовался каждому из двух голов своей команды в первом тайме, не опасаясь, что находится в окружении тысяч поклонников сборной России, которые продолжают верить в то, что футболистам страны удастся уйти от поражения.

Болельщики сборной России в день матча одеты ярко: многие пришли с флагами страны, с атрибутами национального колорита и хорошим настроением.

Эпицентр боления сместился в фан-зону

Казанская пешеходная улица Баумана, ставшая в дни чемпионата мира центром футбольных переживаний, на время матча даже несколько опустела. Многочисленные болельщики различных сборных, в том числе из Колумбии и Польши, чьи сборные играли накануне, заняли многочисленные окрестные кафе и пабы. В эти минуты в заведениях не найти свободных мест - люди смотрят трансляцию.

Аугусто из колумбийской Барранкильи, несмотря на результат первого тайма, предрекает ничью 3:3, с таким счетом сыграли между собой сборные Португалии и Испании, которые могут стать соперником сборной России в 1/8 финала турнира.

"Не важно кто победит. Сегодняшний матч - большой футбольный праздник. Удовольствие получат все болельщики", - сказал поляк Казимеж из Гданьска, отметив, что из группы выйдут оба соперника и команды могут позволить себе роскошь просто играть в красивый футбол для себя и фанатов.

Статистика

Болельщиков в Казани сегодня попросили прийти в фан-зону заранее, так как при большом скоплении посетителей вход на площадку может быть закрыт. Такое уже было в середине первого тайма в матче между сборными России и Египта.

По данным Дирекции спортивных и социальных проектов, за первые 12 дней фестиваль посетили более 400 тыс. человек.