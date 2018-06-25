"Бурановские бабушки" устроили флешмоб в центре Москвы в поддержку сборной России

Коллектив ансамбля в атрибутике российской сборной исполнил несколько песен

Коллектив ансамбля в атрибутике российской сборной исполнил несколько песен в поддержку команды Станислава Черчесова. После флешмоба все желающие смогли сфотографироваться с "Бурановскими бабушками", а также взять автограф.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ансамбль "Бурановские бабушки" поддержал сборную России по футболу, которая проводит матч чемпионата мира против команды Уругвая, устроив флешмоб в центре Москвы на Новом Арбате. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Руководитель ансамбля Анна Прокопьева рассказала, что целью флешмоба было всей душой поддержать сборную России по футболу. "Мы все очень любим нашу футбольную сборную и желаем ей всего самого наилучшего на чемпионате мира. Сегодня мы играем с командой Уругвая, и нам хоть как-то хотелось бы поддержать наших ребят", - сказала Прокопьева.

Матч группы А Уругвай - Россия проходит в Самаре, к 62-й минуте встречи счет 2:0 в пользу южноамериканцев.

"Нужно не опускать руки, верить в себя и бороться до конца. Болельщикам нужно поддерживать всей душой, несмотря на 0:2, мы продолжаем веселиться. Должна быть общая энергетика, и тогда все получится", - поделилась впечатлениями Прокопьева с журналистами.