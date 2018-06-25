Рекорд посещаемости "Самара-Арены" обновлен на матче чемпионата мира Уругвай - Россия

Игра между командами Уругвая и России собрала 41 970 зрителей

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Самара-Арена" обновлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. По официальным данным, встреча собрала 41 970 зрителей.

Предыдущий рекорд стадиона был установлен на матче чемпионата мира между сборными Сербии и Коста-Рики (1:0), который состоялся 17 июня. На той встрече присутствовало 41 432 зрителя.

"Самара-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля, став последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

Чемпионат мира в России проходит в 11 городах и завершится 15 июля. Самара примет еще три матча турнира: встречу группового этапа Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.