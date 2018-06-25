Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с командой Швеции

Сборные Швеции и Мексики сыграют на "Екатеринбург-Арене" 27 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на третий матч группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу со сборной Швеции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

"Сборная Мексики уже находится в аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе.

Немногочисленные болельщики мексиканцев, которые уже успели добраться до Екатеринбурга, встречали команду у отеля в сомбреро и с национальными флагами. "Я думаю, игра будет сложной, но нашей команде удастся победить с разницей в один гол. Мой любимый игрок в команде Мексики - это Ирвинг Лосано, он очень молод, играет в европейской лиге, а еще он забил гол в ворота сборной Германии", - рассказал ТАСС Диего Эрнандес, который прилетел из Мехико.