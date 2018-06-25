Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 с командой Швеции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики прилетела в Екатеринбург на третий матч группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу со сборной Швеции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.
"Сборная Мексики уже находится в аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе.
Немногочисленные болельщики мексиканцев, которые уже успели добраться до Екатеринбурга, встречали команду у отеля в сомбреро и с национальными флагами. "Я думаю, игра будет сложной, но нашей команде удастся победить с разницей в один гол. Мой любимый игрок в команде Мексики - это Ирвинг Лосано, он очень молод, играет в европейской лиге, а еще он забил гол в ворота сборной Германии", - рассказал ТАСС Диего Эрнандес, который прилетел из Мехико.
Он добавил, что, в отличие от других латиноамериканских команд, сборная Мексики на турнире выглядит воодушевляюще. "У нашей команды есть самые лучшие болельщики, просто фантастическая поддержка. Кроме того, сегодняшняя сборная - это отличный микс молодых и опытных игроков", - подчеркнул Эрнандес.
Сборная Мексики обыграла чемпионов мира немцев (1:0) и команду Южной Кореи (2:1). Шведы обыграли сборную Южной Кореи (1:0), но проиграли немцам (1:2).
Мексиканцы выступают на 16-м чемпионате мира. На шести предыдущих турнирах они неизменно выходили из группы и проигрывали в 1/8 финала. Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге сыграли сборные Египта и Уругвая (0:1), Франции и Перу (1:0) и Японии и Сенегала (2:2). В городе пройдет еще один матч: Мексика - Швеция (27 июня).