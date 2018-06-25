В селении Задалесск Северной Осетии матч Россия-Уругвай смотрят у святилища Задалески Нана

Ранее массовые просмотры проходили в двух селах ущелья - Камунта и Куссу

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Трансляцию матча между сборными России и Уругвая в селении Задалеск в Северной Осетии организовали у святилища Задалески Нана, сообщил ТАСС инициатор проведения трансляции, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов.

"В селе Задалеск сейчас трансляция проходит в необычном и почитаемом всеми осетинами месте - святилище Задалески Нана. Здесь во дворе установлен телевизор, перед которым собрались все жители села. Болеем за наших", - сказал Карданов.

Самая высокогорная в стране фан-зона в Задалеске находится в Дигорском ущелье на высоте 1770 м над уровнем моря. Ранее массовые просмотры уже проходили в двух селах ущелья - Камунта и Куссу.

Российскую сборную поддерживают и в других районах Северной Осетии. Во Владикавказе игру смотрят в ресторанах, кафе, спортбарах. В Алагире просмотр организован в районном доме культуры.