Рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ по футболу повторен на турнире в России

Второй пенальти, назначенный в матче между сборными Египта и Саудовской Аравии, стал 18-м на нынешнем чемпионате мира

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира по футболу повторен на турнире 2018 года в России.

Второй пенальти, назначенный в матче между сборными Египта и Саудовской Аравии, стал 18-м на нынешнем чемпионате мира. Салман аль-Фарадж в добавленное к первому тайму время реализовал пенальти в ворота сборной Египта. После первого тайма счет в матче между египтянами и саудовцами равный - 1:1.

Впервые 18 пенальти было назначено на турнире 1990 года в Италии, кроме того, такое же количество ударов с 11-метровой точки было исполнено на чемпионатах мира во Франции в 1998 году и на первенстве 2002 года, которое проходило в Южной Корее и Японии.