Тренер датчан: французский футболист Погба обладает уникальной для Европы манерой игры

Сборные Франции и Дании встретятся во вторник в "Лужниках" в рамках третьего тура в группе С

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Игровая манера полузащитника сборной Франции по футболу Поля Погба уникальная для Европы. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер команды Дании Оге Харейде.

Сборные Франции и Дании встретятся во вторник в "Лужниках" в рамках третьего тура в группе С.

"У Франции сборная с огромным количеством индивидуально сильных игроков. То, что делает на поле Погба, нельзя сравнивать с чем-то еще в Европе. Антуан Гризманн является великолепным игроком. Индивидуально и командно французы очень сильны", - отметил Харейде.

"Предыдущие турниры доказали, что такие фавориты, как Бразилия, Германия, Франция, прибавляли по ходу. Небольшим странам сложно соперничать с ними на таком уровне", - добавил он.

Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей. Матч Австралия - Перу пройдет в Сочи и начнется также в 17:00 мск.