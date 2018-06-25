Датчанин Эриксен доволен своей игрой на чемпионате мира по футболу

Футболист отметился голевой передачей в матче с перуанцами (1:0) и голом в игре с австралийцами (1:1)

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен доволен своей игрой в прошедших матчах чемпионата мира в России. Об этом он сказал на пресс- конференции накануне заключительной игры в группе С против французов.

Эриксен отметился голевой передачей в матче с перуанцами (1:0) и голом в игре с австралийцами (1:1).

"Я очень рад тому, как прошел сезоне в "Тоттенхэме" и что сейчас играю на чемпионате мира. По статистике я выступаю здесь неплохо, у меня гол и передача. Чувствую себя очень хорошо", - поделился Эриксен.

"Неважно, как я буду играть. Самое главное, чтобы команда вошла в число 16 самых сильных в мире", - в то же время отметил он.

Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей. "Французы наверняка хотят быть первыми в группе, но все в наших руках. Да, у нас четыре очка, и нам будет достаточно ничьей, но играть мы собираемся на победу", - заверил полузащитник.

Встреча Франция - Дания пройдет во вторник в "Лужниках" (17:00). Параллельно стартует матч Австралия - Перу в Сочи.