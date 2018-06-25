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25 июня, 17:50
Рор: нигериец Муса старательно играл за ФК ЦСКА, поэтому к нему пришла уверенность на ЧМ
Ахмед Муса
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Во вторник сборная Нигерии проведет матч третьего тура чемпионата мира против команды Аргентины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Нигерии по футболу Ахмед Муса старался проявить себя в матчах за московский ЦСКА, поэтому к нему пришла уверенность в себе, которая должна ему помочь в матче чемпионата мира против команды Аргентины. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер нигерийской команды Гернот Рор.

Во вторник сборная Нигерии проведет матч третьего тура чемпионата мира против команды Аргентины. Муса, права на которого принадлежат английскому "Лестеру", вторую часть прошлого сезона провел в московском ЦСКА и забил шесть голов в 10 матчах Российской футбольной премьер-лиги. В последней игре за сборную против команды Исландии форвард отличился дважды, принеся нигерийцам победу со счетом 2:0.

"Два гола были сделаны командой, они были быстрые, и Муса забил при помощи своей техники. В прошлом году он был в "Лестере", где почти не играл. Я просил дать ему возможность играть, после чего он вернулся в Россию. Я приезжал зимой, в минус 20, смотрел на него, он очень много старался, поэтому, надеюсь, уверенность, которая к нему пришла, поможет ему", - сказал Рор.

"У нас будет тяжелый матч, мы хотим и должны победить, поэтому завтра будет зрелищная встреча. У нас меньше дней на подготовку, так что физически будет сложно. Надеемся, что сейчас мы будем готовы с первых минут", - добавил он.

Текущий чемпионат мира может стать последним в карьере для аргентинца Лионеля Месси. "Мы не думаем о нем, его все любят - я, моя команда, но вопрос заключается не в том, последний ли это для него чемпионат мира. Мы профессионалы, должны защищать флаг Нигерии, в футболе нет поблажек, поэтому нельзя делать подарков. Мы постараемся хорошо организовать защиту, Месси в хорошей форме, мы должны это понимать", - отметил тренер.

После двух матчей чемпионата мира сборная Нигерии занимает второе место в группе D, набрав три очка. На первой строчке располагаются хорваты с шестью очками, а ниже нигерийцев - исландцы и аргентинцы, имеющие в активе по одному баллу. Встреча, которая пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", является решающей для обеих сборных. Чтобы выйти в плей-офф турнира нигерийцам нужно не проиграть аргентинцам.

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