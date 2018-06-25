Австралийские болельщики победили перуанцев в футбольном матче в Сочи перед игрой ЧМ-2018

Фанаты сборной Австралии победили со счетом 7:6

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Футбольный матч болельщиков сборных Перу и Австралии, который прошел в Сочи, завершился победой австралийцев со счетом 7:6. Об этом сообщает пресс- служба администрации города.

Игра прошла в преддверии матча группового этапа чемпионата мира между сборными Австралии и Перу. Встреча пройдет во вторник на стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 мск.

Поболеть за сборные болельщиков пришло менее сотни человек, однако сама игра была долгой: команды сражались более часа. Матч прошел в дружественной атмосфере и без нарушений общественного порядка.

"Это был очень напряженный матч. Надеюсь, что наши национальные сборные завтра покажут такую же игру и такой же счет", - поделился эмоциями после матча с корр. ТАСС австралийский болельщик Йен.

Перуанские болельщики также выразили надежду на то, что завтрашний матч будет такой же интересный, как и сегодня. "Мне было так интересно смотреть эту игру, уверен, завтра наша сборная сможет забить такое же количество мячей", - рассказал болельщик из Перу Франклин.

Австралийцы с одним очком занимают третье место в группе С и сохраняют шансы на выход в плей-офф со второго места. Сборная Перу находится на последнем месте и лишилась шансов на выход в плей-офф.