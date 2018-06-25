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25 июня, 17:43
Тренер сборной Дании по футболу уверен, что команда выйдет в плей-офф чемпионата мира
Оге Харейде
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Датская команда во вторник в заключительном матче в группе С сыграет со сборной Франции в московских "Лужниках"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Дании по футболу обязательно пробьется в 1/8 финала чемпионата мира в России. Уверенность в этом высказал на пресс-конференции главный тренер датчан Оге Харейде.

Сборная Дании во вторник в заключительном матче в группе С сыграет с командой Франции в московских "Лужниках". Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей.

"Мы убеждены в том, что выйдем из группы. Мы давно работаем, чтобы прийти к этому результату. Мы набрали четыре очка в двух предыдущих встречах, но должны были набрать все шесть", - заявил Харейде.

В то же время специалист отметил, что команда сыграет в более оборонительный футбол, чем в матче с перуанцами (1:0) и австралийцами (1:1). "Знаю, что одного очка нам будет достаточно для квалификации, но ничьей довольствоваться нельзя, нужно заставить игроков поверить в возможность победы, иначе они будут пассивными. Поэтому мы можем изменить схему игры, мы не можем оставлять столько свободного места, сколько в матче с австралийцами (1:1). Французы очень хорошо играют на контратаках, так что мы должны усилить защиту", - сказал он.

Харейде отметил роль полузащитника Кристиана Эриксена: "Кристиан - одна из наших звезд, он фактически сам вывел нас на турнир в матче в Дублине (датчане обыграли в ответном стыковом матче ирландцев со счетом 5:1, Эриксен отметился хет-триком - прим. ТАСС). Он великолепный парень, скромный человек, с ним легко работать, он любит футбол, чем больше мы играем, тем он счастливее. Вне поля он прекрасно влияет на молодых, потому что они относятся к нему с уважением".

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