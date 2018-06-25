Бывшие футболисты были среди угрожавших игроку сборной Швеции Дурмазу

Шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера

ТАСС, 25 июня. Бывшие футболисты угрожали полузащитнику сборной Швеции Джимми Дурмазу после матча чемпионата мира по футболу с командой Германии. Об этом сообщил глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон, чьи слова приводит Expressen.

В субботу шведские футболисты проиграли во встрече второго тура группы F команде Германии со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное ко второму тайму время. За несколько секунд до завершения игры Дурмаз нарушил правила вблизи своих ворот, что привело к штрафному, ударом с которого полузащитник немцев Тони Кроос забил победный мяч. После игры шведский футболист на своей странице в Instagram получил тысячи комментариев с угрозами смерти, некоторые из которых были расистского характера.

"Мы выигрываем командой и проигрываем командой, поэтому угрозы в социальных сетях в адрес игроков совершенно недопустимы, - сказал Нильссон. - Меня раздражает, когда бывшие футболисты, бывшие судьи и бывшие журналисты позволяют себе такое. Они прячутся за своими словами, в лицо они такие вещи сказать не смогли бы". Имен бывших футболистов, угрожавших Дурмазу, Нильссон не назвал.

Федерация футбола Швеции (SvFF) уже обратилась в полицию по поводу расистских оскорблений с угрозами в адрес полузащитника сборной Джимми Дурмаза.

Дурмаз, родители которого являются выходцами из Турции, выступает за команду Швеции с 2011 года, на его счету 46 матчей и три гола. Шведская команда набрала три очка по итогам двух встреч чемпионата мира и делит второе и третье места в группе F со сборной Германии. Заключительную игру на групповой стадии шведы проведут 27 июня в Екатеринбурге с командой Мексики.