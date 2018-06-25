Тренер: нигериец Микел может сыграть на ЧМ с аргентинцами с гипсом на пальце руки

Во вторник сборная Нигерии проведет матч третьего тура чемпионата мира против команды Аргентины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел может сыграть на чемпионате мира против команды Аргентины с гипсом на пальце руки. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер нигерийской команды Гернот Рор.

Во вторник сборная Нигерии проведет матч третьего тура чемпионата мира против команды Аргентины. Ранее Микел получил трещину на пальце руки.

"Микел получил трещину третьего пальца на руке, поэтому ему придется выйти с гипсом. Мы спросим у судьи об этом, поэтому надеюсь, что ему позволят сыграть. Это жесткий гипс, травма не очень серьезная, поэтому он будет готов", - сказал Рор.

После двух матчей чемпионата мира сборная Нигерии занимает второе место в группе D, набрав три очка. На первой строчке располагаются хорваты с шестью очками, уже досрочно вышедшие в 1/8 финала, а ниже нигерийцев - исландцы и аргентинцы, имеющие в активе по одному баллу.