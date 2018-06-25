Нигериец Идову заявил, что ощущает поддержку жителей Петербурга перед игрой с аргентинцами

Сборная Нигерии сыграет с аргентинцами во вторник на арене "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Уроженец Санкт-Петербурга защитник сборной Нигерии по футболу Брайан Идову рассчитывает на поддержку жителей родного города в матче чемпионата мира против команды Аргентины. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Во вторник сборная Нигерии сыграет с аргентинцами в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург".

Нигерийский футболист родился 18 мая 1992 года в Санкт- Петербурге, где у него сейчас живут родственники и друзья. "Я вчера виделся с родителями, сегодня встречался с лучшим другом, так что ощущаю поддержку жителей всего Петербурга. Я взволнован и хочу отдать все силы за сборную, постараюсь сделать все возможное ради победы", - отметил Идову.

Он подчеркнул, что предстоящая игра будет очень важной для обеих команд. "Мы неоднократно играли с аргентинцами, но это не оказывает на нас давление, потому что мы играем сейчас и для нас важен только предстоящий матч. Мы учились на ошибках и, надеюсь, что это нам поможет, мы хорошо поработали и готовы обороняться", - сказал защитник.

"Я не беспокоюсь по поводу атмосферы в сборной Аргентины, потому что мы фокусируемся только на себе, много тренируемся и поддерживаем дисциплину. Важно то, как мы завтра сыграем, а не то, что пишут", - добавил футболист.

После двух матчей чемпионата мира сборная Нигерии занимает второе место в группе D, набрав три очка. На первой строчке располагаются хорваты с шестью очками, а ниже нигерийцев - исландцы и аргентинцы, имеющие в активе по одному баллу.