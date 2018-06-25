Как российские полярники болеют за сборную России на ЧМ-2018

По мнению полярников, уругвайцы являются сложными соперниками, а сотрудники экспедиции на мысе Баранова прогнозируют, что команды сыграют вничью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Миллионы российских болельщиков во вторник следят за последним для сборной России матчем группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Уругвая. Среди них также сотрудники научных станций в Арктике и Антарктике, которые, несмотря на экстремальные условия работы и другие сложности, будут поддерживать сборную в игре с латиноамериканцами.

Поддержка со Шпицбергена

За выступлением сборной России следят сотрудники российской арктической экспедиции на северном архипелаге Шпицберген. Если работа не позволяет посмотреть ту или иную игру, ученые стараются посмотреть ее в записи. При этом просмотр футбола стал своеобразным ритуалом, который собирает членов экспедиции вместе перед экраном.

"Матчи мы смотрим с большим интересом, есть люди, которые не очень интересуются футболом, но большинство активно смотрит и болеет. Тут есть телевидение, но качество сигнала не очень, поэтому мы через интернет принимаем и смотрим. У нас больше в почете коллективные просмотры, мы садимся в конференц-зале, в рабочем корпусе, и смотрим. Матч с Уругваем постараемся не пропустить", - рассказал ТАСС начальник зимовочного состава российской арктической экспедиции на Шпицбергене Александр Новиков.

На мысе Баранова

Собраться вместе и посмотреть матч по телетрансляции не смогут сотрудники арктической станции на мысе Баранова на Северной земле. Там не принимается нужный телеканал. Однако начальник зимовочного состава Сергей Семенов нашел выход из положения - он ведет прямую радиотрансляцию по данным о ходе матча, которые будет получать из интернета.

"К сожалению, на нашей станции нет "Первого канала", есть только "Россия", мы смотрели матч России с Египтом, он у нас шел в два часа ночи по нашему местному времени - вся станция собралась в кают-компании, и был очень интересный матч. Сегодня мы не сможем посмотреть, но я буду лично комментировать на всю станцию: у меня есть возможность прямого выхода в интернет, и я буду комментировать по [текстовой] трансляции, и сотрудники станции будут слышать", - рассказал ТАСС Семенов.

Сигнал для Антарктики

По-разному следят за игрой сотрудники Российских антарктических станций. Так, три станции - "Восток", "Мирный" и "Прогресс" не смогут посмотреть матч с Уругваем, поскольку до них также не доходит сигнал соответствующих телеканалов. Больший шанс увидеть игру есть у сотрудников станции Новолазаревская. Точно смотрят игру ученые со станции Беллинсгаузен, впрочем, им доступна испаноязычная трансляция с испанскими комментариями, поскольку станция расположена рядом с Уругвайской экспедицией, члены которой болеют уже за своих футболистов.

"У нас работает сейчас пять антарктических станций - на всех станциях осуществляется прием российского телевидения, но станции "Восток", "Мирный" и "Прогресс" принимают только РТР-Международный, а на этом канале прямых трансляций нет - только обзоры. Они завидуют двум другим станциям - Новолазаревской и Беллинсгаузен: там два канала - это "Первый-Международный" и РТР. Но в самом лучшем положении оказалась станция Беллинсгаузен, она принимает также каналы чилийского и уругвайского телевидения", - рассказал ТАСС начальник отдела логистического центра Российской антарктической экспедиции Вячеслав Мартьянов.

Прогнозы

Полярники осторожны в прогнозах, считая уругвайцев грозными соперниками. "Понимаем, что с латиноамериканским странами играть сложно, я ожидал большего от встречи Уругвая в матче с Саудовской Аравией, может берегут силы. Будем ждать, сложно прогнозировать", - поделился мнением Новиков. Сотрудники экспедиции на мысе Баранова рассчитывают, скорее, на ничью.

Впрочем, сотрудники арктических и антарктических станций надеются на успешную игру сборной России и на то, что футболистам все же удастся добиться положительного результата. Матч сборных России и Уругвая проходит в Самаре. После двух туров обе команды имеют по шесть очков.