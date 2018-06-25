Уровень шума поддержки сборной РФ в фан-зоне в Нижнем Новгороде составил 105,4 децибела

Матч третьего тура группового этапа Россия - Уругвай проходит в Самаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Ведущие Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде попросили зрителей одновременно закричать в поддержку сборной России во время матча чемпионата мира по футболу с командой Уругвая и измерили уровень шума - 105,4 децибела, передает корреспондент ТАСС.

Матч третьего тура группового этапа Россия - Уругвай проходит в Самаре.

На площадке достаточно шумно - слышны гул из голосов болельщиков и гудение дудок в поддержку российской сборной. Сначала перед собравшимися у больших экранов, где показывают трансляцию матча, выступили городские коллективы. Среди них - школа черлидинга, ансамбль танца "Арлекино", брейк-данс, гранд-балет команды и многие другие.

"Вперед, Россия! Ощущения потрясающие, мы как будто на стадионе. Очень приятно влиться в эту атмосферу праздника и своей поддержкой помочь сборной России победить", - сказал ТАСС болельщик по имени Виктор.

Иностранных фанатов в толпе замечено не было. Площадка фестиваля к началу матча была заполнена не полностью.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.