Исландские болельщики в фан-зоне Ростова-на-Дону поддержат сборную боевым кличем викингов

Команды Исландии и Хорватии сыграют друг с другом 26 июня в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики планируют перед встречей чемпионата мира против команды Хорватии в Ростове-на-Дону провести традиционную акцию - боевой клич викингов. Об этом сообщает оргкомитет "Ростов-2018".

"26 июня в преддверии матча Исландия - Хорватия Театральная площадь (где проходит Фестиваль болельщиков) окрасится в цвета национального флага Исландии. Тысячи болельщиков-островитян собираются посетить Фестиваль болельщиков и продемонстрировать знаменитую акцию поддержки своей сборной - боевой клич викингов. Влиться в ряды викингов можно начиная с 15:00, а через час перед сценой стартует фантастическая Icelandic party", - говорится в сообщении.

Во время акции исландцы бьют в барабаны и хлопают в ладоши, таким образом поддерживая свою команду. По словам организаторов, для того, чтобы ритмичные хлопки стали слышны еще громче, болельщики из Исландии также приглашают присоединиться к ним всех поклонников исландских игроков футбольного клуба "Ростов" - Рагнара Сигурдссона, Сверрира Ингасона и Бьорна Сигурдарсона.

В Ростове-на-Дону на ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1, 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1. В Ростове-на-Дону состоятся еще два матча: на групповом этапе сыграют команды Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.