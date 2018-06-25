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25 июня, 17:11
ФИФА предостерегла фанатов сборной Англии от политических жестов на матче ЧМ с бельгийцами
Болельщики сборной Англии
© AP/Leo Correa
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Команды Англии и Бельгии сыграют 28 июня в Калининграде

ТАСС, 25 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила английских болельщиков о том, что любые выкрики и скандирование в пользу Brexit (выхода Великобритании из ЕС) во время матча с бельгийцами на чемпионате мира будут иметь серьезные последствия. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

Футбольная ассоциация Англии (FA) подвергнется, согласно заявлению ФИФА, санкциям, если фанаты команды "трех львов" нарушат правила, запрещающие "демонстрацию в любой форме оскорбительных или политических лозунгов, произнесение оскорбительных слов или звуков" во время матча в четверг в Калининграде. "Конечно, существует риск наказания FA", - подтвердил изданию официальный представитель международной федерации.

Две команды встречаются впервые после состоявшегося в 2016 году референдума по Brexit в Соединенном Королевстве, победу на котором с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции, напоминают эксперты. После этого между Лондоном и Брюсселем начались сложные, жесткие переговоры. Поэтому игра между сборной Англии и командой Бельгии из Брюсселя рассматривается как своего рода "Brexit дерби".

Английские фанаты - сторонники выхода из ЕС не скрывали своих взглядов во время чемпионата Европы - 2016 во Франции, скандируя: "Пошла ты, Европа, мы все голосуем за выход". Уже после самого голосования на референдуме 23 июня последняя фраза приобрела совершенный вид: "Мы все проголосовали за выход".

Ранее английский суд наказал четырех британских болельщиков за нарушения на чемпионате мира по футболу в России. Судьи в городе Лестер лишили 57-летнего Майкла Герберта из города Дерби права посещать футбольные матчи сроком на пять лет. Это решение принято на основании проведенного полицией расследования после появления в интернете видео антисемитского содержания.

Проходившим по этому же делу двум футбольным фанатам 52 и 58 лет выписано предупреждение на основании действия закона о футбольных болельщиках, а рассмотрение их дел отложено до 26 июня. Еще один болельщик, замешанный в другом инциденте, который произошел 17 июня в поезде в Подмосковье, отстранен британским правосудием от посещения футбольных матчей сроком на три года. Футбольная ассоциация Англии осудила поведение английских фанатов, продемонстрировавших нацистское приветствие в Волгограде во время чемпионата мира, и отметила, что их поведение позорно и не отражает ценностей большинства английских футбольных болельщиков, которые приехали в Россию поддержать свою национальную команду.

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