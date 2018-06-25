РФС: специальных пауз из-за жары в матче между сборными России и Уругвая не будет

На момент начала встречи (17:00 мск) температура воздуха в Самаре составляет 32 градуса

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Специальных пауз для футболистов из-за жаркой погоды не будет на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Об этом ТАСС заявил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

"Специального "водопоя" не предусмотрено", - сказал Владимиров.

На момент начала встречи (17:00 мск) температура воздуха в Самаре составляет 32 градуса. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), главный арбитр встречи может сделать небольшую паузу в игре, чтобы футболисты могли попить воды, при температуре выше 32 градусов. Для принятия подобного решения ФИФА использует специальный индекс WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), который учитывает несколько факторов, в том числе влажность воздуха.

После двух туров россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.