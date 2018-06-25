Болельщики в Екатеринбурге кавером на русские народные танцы поддержали россиян в матче ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российские и зарубежные болельщики в Екатеринбурге поддержали сборную России в матче чемпионата мира по футболу с уругвайцами кавером на русские народные танцы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Матч Уругвай - Россия проходит в понедельник в Самаре.
Болельщики из Екатеринбурга поддерживают российскую сборную кавером на русский народный танец pic.twitter.com/aCY0DVKTmG— Виталий Халевин (@j9v5q4fZv9HQSsa) 25 июня 2018 г.
Музыканты для "разогрева" многочисленных болельщиков переложили музыку русских народных танцев на современные ритмы. Под басы, гусли, скрипку и барабаны болельщики из России, Мексики, Японии водили хороводы, танцевали "Калинку", отбивали чечетку и пели частушки.
"Атмосфера супер, наконец-то тепло, наши победят со счетом 4:2", - сказала ТАСС болельщица из Кургана Алла Пархоменко.
Для болельщиков в фан-зоне Екатеринбурга приготовили сотни порций шашлыка, плова, хот-догов и уральских пельменей. Болельщики из Мексики покупают футболки с символикой ЧМ, также ходовой товар - русские деревянные ложки, пряники с изображением футболистов, стадионов и подстаканники. "Срок хранения пряников - полгода, их иностранцы с удовольствием покупают", - отметила продавец Алла.
Болельщики в Екатеринбурге болеют за Россию pic.twitter.com/qRSbH6249z— Виталий Халевин (@j9v5q4fZv9HQSsa) 25 июня 2018 г.
После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы, российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе. Чемпионат мира завершится 15 июля.