Болельщики в Екатеринбурге кавером на русские народные танцы поддержали россиян в матче ЧМ

Под басы, гусли, скрипку и барабаны болельщики из России, Мексики, Японии водили хороводы и пели "Калинку"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Российские и зарубежные болельщики в Екатеринбурге поддержали сборную России в матче чемпионата мира по футболу с уругвайцами кавером на русские народные танцы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Музыканты для "разогрева" многочисленных болельщиков переложили музыку русских народных танцев на современные ритмы. Под басы, гусли, скрипку и барабаны болельщики из России, Мексики, Японии водили хороводы, танцевали "Калинку", отбивали чечетку и пели частушки.

"Атмосфера супер, наконец-то тепло, наши победят со счетом 4:2", - сказала ТАСС болельщица из Кургана Алла Пархоменко.

Для болельщиков в фан-зоне Екатеринбурга приготовили сотни порций шашлыка, плова, хот-догов и уральских пельменей. Болельщики из Мексики покупают футболки с символикой ЧМ, также ходовой товар - русские деревянные ложки, пряники с изображением футболистов, стадионов и подстаканники. "Срок хранения пряников - полгода, их иностранцы с удовольствием покупают", - отметила продавец Алла.