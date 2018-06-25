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25 июня, 16:54
Российские болельщики в Самаре поддержали сборную перед матчем ЧМ накладными усами
Уругвайские болельщики на стадионе "Самара-Арена"
© Егор Алеев/ТАСС
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После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Российские болельщики в Самаре поддержали сборную России по футболу перед предстоящим матчем с уругвайцами на чемпионате мира песнями и танцами под барабаны. Также множество фанатов - как мужчины, так и женщины - приклеивали накладные усы, подражая тренеру сборной Станиславу Черчесову.

После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Черчесова займут первое место в группе.

Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1). Помимо сегодняшнего матча, в городе пройдет игра Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и встреча 1/4 финала.

Жара в Самаре

Несмотря на жару - 35 градусов - болельщики начали собираться у стадиона задолго до матча. В шаттлах, которые возят людей из фан-зоны на стадион, российские и уругвайские фанаты вместе распевали песни.

На последней миле - пешеходной зоне перед стадионом - россиян и уругвайцев встречала группа музыкантов, которая исполняла русские народные песни. Пройдя немного дальше можно было наблюдать шоу с барабанами, которое устроили местные девушки.

Большая часть болельщиков на подходе к арене пряталась под деревьями, кто-то до футбола загорал на траве, а организаторы в ряде мест открыли пункты бесплатной раздачи воды. Волонтеры рассказали, что спустя всего час после открытия в одном из таких пунктов они успели разлить в бумажные стаканчики и раздать пять пятилитровых бочонков воды.

Из-за жары продавцы в киосках отмечают повышенный спрос на головные уборы. Так, болельщики покупали зонты, которые надеваются на голову, и кепки с символикой ЧМ-2018 и флагом России. "Сегодня еще жарче, чем вчера. Я накануне сделала запрос, чтобы мне привезли дополнительные кепки, уже половину раскупили из привезенного", - поделилась с ТАСС продавщица сувениров Алевтина.

19 часов в самолете

Футбольные сборные прилетели в Самару в разные дни. Российскую команду вечером 23 июня встречали болельщицы признаниями в любви полузащитнику Александру Головину и тренеру Станиславу Черчесову. Уругвайцев фанаты встречали утром 24 июня танго и хороводом.

Болельщики обеих сборных начали массово прибывать в Самару за день до матча. 24 июня в город прилетел бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано. Вместе с ним разными рейсами прилетели еще порядка 100 гостей из Латинской Америки. Один из них - Мануэль - прилетел в Россию вместе со своим 85-летним дедушкой, они побывали уже в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Поклонники южноамериканской команды Роберто и Синтия прибыли в Россию из Вашингтона, где они проживают, и намерены остаться до завершения турнира.

"Мы уже были на матчах в Екатеринбурге и Ростове-на- Дону, теперь в Самаре. Мы здесь замечательно проводим время, русские люди очень хорошие. Изначально мы приехали сюда смотреть футбол, но также нам удалось увидеть разные города. Мне понравился Екатеринбург - от людей там исходит теплота", - сказал Роберто, предсказав либо ничью 1:1 в сегодняшнем матче, либо победу своей команды со счетом 2:1.

Матиас приехал в Россию из Монтевидео, но проделал более сложный путь по маршруту Монтевидео - Буэнос-Айрес - Рим - Екатеринбург, затратив в общей сложности около 19 часов. "В Екатеринбурге было холодно, но это красивый город, там красивый центр. В Москве мы посетили немало различных мест: Кремль, собор Василия Блаженного. Проблем ни в городах, ни на стадионах у нас нет, а цены тут низкие", - отметил он.

Прогнозы на игру

Своими прогнозами на игру с удовольствием делились как иностранные, так и российские болельщики. "Я приехал на матч из Чебоксар, не мог его пропустить. Думаю, если Россия забьет первый гол, то дальше игра пойдет и мы победим. Главное, чтобы наши футболисты не расслабились после побед в прошлых матчах", - поделился с ТАСС фанат российской сборной Алексей.

"Я думаю, что сегодня будет ничья - 1:1, нам больше и не надо", - сказал в беседе с ТАСС Сергей из Перми.

Главный раввин Самары и Самарской области Шломо Дойч в беседе с ТАСС отметил, что будет болеть за сборную России. Он отмечает, что перед чемпионатом мира город преобразился. "Я живу в Самаре уже более 20 лет и очень рад, что чемпионат проходит и у нас, потому что город стал красивый, чистый. Люди очень любят футбол, и для нас чемпионат мира - это великое достижение, великая радость", - сказал он.

Знойные танцы

Палящее солнце не помешало почти 100 уругвайским болельщикам устроить перед игрой на набережной Волги праздник песен и танцев. Вместе с самарскими волонтерами они пели песни на испанском языке и танцевали зажигательные танцы. Слова "Besame mucho" разносились далеко по набережной, завлекая на праздник самарцев, оказавшихся в этот понедельник не занятыми на работе и по учебе.

Компанию болельщикам составил чрезвычайный и полномочный посол Восточной республики Уругвай Энрике Хуан Дельгадо Хента. "Уругвай и Россия имеют 160 лет дипломатических отношений. Россия была одной из первых стран, с которой Уругвай установил дипломатические отношения, в Уругвае даже есть единственный в Латинской Америке "русский" город - Сан-Хавьер, в котором живет большая русская община. Сегодня важный матч", - отметил посол.

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