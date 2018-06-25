Российские болельщики в Самаре поддержали сборную перед матчем ЧМ накладными усами

После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Российские болельщики в Самаре поддержали сборную России по футболу перед предстоящим матчем с уругвайцами на чемпионате мира песнями и танцами под барабаны. Также множество фанатов - как мужчины, так и женщины - приклеивали накладные усы, подражая тренеру сборной Станиславу Черчесову. После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. В случае ничьей или победы подопечные Черчесова займут первое место в группе. Самара уже приняла матчи группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1). Помимо сегодняшнего матча, в городе пройдет игра Сенегал - Колумбия (28 июня), матч 1/8 финала и встреча 1/4 финала. Жара в Самаре Несмотря на жару - 35 градусов - болельщики начали собираться у стадиона задолго до матча. В шаттлах, которые возят людей из фан-зоны на стадион, российские и уругвайские фанаты вместе распевали песни.

На последней миле - пешеходной зоне перед стадионом - россиян и уругвайцев встречала группа музыкантов, которая исполняла русские народные песни. Пройдя немного дальше можно было наблюдать шоу с барабанами, которое устроили местные девушки. Большая часть болельщиков на подходе к арене пряталась под деревьями, кто-то до футбола загорал на траве, а организаторы в ряде мест открыли пункты бесплатной раздачи воды. Волонтеры рассказали, что спустя всего час после открытия в одном из таких пунктов они успели разлить в бумажные стаканчики и раздать пять пятилитровых бочонков воды. Из-за жары продавцы в киосках отмечают повышенный спрос на головные уборы. Так, болельщики покупали зонты, которые надеваются на голову, и кепки с символикой ЧМ-2018 и флагом России. "Сегодня еще жарче, чем вчера. Я накануне сделала запрос, чтобы мне привезли дополнительные кепки, уже половину раскупили из привезенного", - поделилась с ТАСС продавщица сувениров Алевтина. 19 часов в самолете Футбольные сборные прилетели в Самару в разные дни. Российскую команду вечером 23 июня встречали болельщицы признаниями в любви полузащитнику Александру Головину и тренеру Станиславу Черчесову. Уругвайцев фанаты встречали утром 24 июня танго и хороводом. Болельщики обеих сборных начали массово прибывать в Самару за день до матча. 24 июня в город прилетел бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано. Вместе с ним разными рейсами прилетели еще порядка 100 гостей из Латинской Америки. Один из них - Мануэль - прилетел в Россию вместе со своим 85-летним дедушкой, они побывали уже в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Поклонники южноамериканской команды Роберто и Синтия прибыли в Россию из Вашингтона, где они проживают, и намерены остаться до завершения турнира. "Мы уже были на матчах в Екатеринбурге и Ростове-на- Дону, теперь в Самаре. Мы здесь замечательно проводим время, русские люди очень хорошие. Изначально мы приехали сюда смотреть футбол, но также нам удалось увидеть разные города. Мне понравился Екатеринбург - от людей там исходит теплота", - сказал Роберто, предсказав либо ничью 1:1 в сегодняшнем матче, либо победу своей команды со счетом 2:1. Матиас приехал в Россию из Монтевидео, но проделал более сложный путь по маршруту Монтевидео - Буэнос-Айрес - Рим - Екатеринбург, затратив в общей сложности около 19 часов. "В Екатеринбурге было холодно, но это красивый город, там красивый центр. В Москве мы посетили немало различных мест: Кремль, собор Василия Блаженного. Проблем ни в городах, ни на стадионах у нас нет, а цены тут низкие", - отметил он. Прогнозы на игру Своими прогнозами на игру с удовольствием делились как иностранные, так и российские болельщики. "Я приехал на матч из Чебоксар, не мог его пропустить. Думаю, если Россия забьет первый гол, то дальше игра пойдет и мы победим. Главное, чтобы наши футболисты не расслабились после побед в прошлых матчах", - поделился с ТАСС фанат российской сборной Алексей. "Я думаю, что сегодня будет ничья - 1:1, нам больше и не надо", - сказал в беседе с ТАСС Сергей из Перми.