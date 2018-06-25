Египтяне и саудовцы, несмотря на жару, поднялись перед матчем ЧМ на Мамаев курган

Матч чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской Аравии начинется в понедельник в 17:00 мск на "Волгоград- Арене"

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Болельщики из Египта и Саудовской Аравии, приехавшие на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными этих стран в Волгоград, поднялись на знаменитый Мамаев курган.

Они удивляются волгоградской жаре - столбики термометра в городе на Волге поднялись до 40 градусов, однако это их не смущает: они улыбаются, делают селфи друг с другом и надеются, что несмотря на отсутствие турнирных шансов, их сборная победит и вернется домой с высоко поднятой головой.

Матч чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской Аравии начинается в понедельник в 17:00 мск на "Волгоград- Арене". В другом матче группы А в Самаре сыграют сборные России и Уругвая, обеспечившие себе выход в 1/8 финала.

Около сотни египетских болельщиков ждали появления своей команды у гостиницы. От ее лидера Мохаммеда Салаха фанаты ждут фееричной игры и забитых голов.

"Приехали в Волгоград вчера, город очень красивый, но ваша жара удивила даже нас. Мы в Египте так не страдаем от жары, потому что она у нас постоянно. Здесь, наверное, все- таки это происходит время от времени", - признался корреспондентам ТАСС житель Каира Бэсим.

По его словам, он приехал на матч, который не имеет уже турнирного значения для обеих команд, чтобы поддержать свою сборную и "наслаждаться красивой игрой".

Узнать больше о Второй мировой

По пути на стадион внимание привлекает болельщик из Египта Магет, на его голове немес - царский головной убор фараонов. Он поделился, что любит путешествовать, уже объездил полмира - Австралию, Америку, Европу, но таких гостеприимных и радушных людей, как в России, не встречал.

"Из российских городов был в Москве, Санкт-Петербурге и сейчас в Волгограде. Из всех меня больше всего потрясла Москва. Вообще, в России я чувствую себя очень комфортно и безопасно", - сказал египтянин.

Магет вместе с друзьями уже был до матча на Мамаевом кургане. "Мамаев курган очень впечатлил, это место - дань памяти погибших в битве за Сталинград. Очень важное место для русских и для мира, здесь была поворотная точка Второй мировой войны. Я рад, что мне удалось здесь побывать", - сказал Магет.

Среди гуляющих у "Волгоград-Арены" болельщиков - приехавший из Саудовской Аравии Мишель аль-Шакри. "Я приехал в Волгоград несколько дней назад и уже изрядно погулял по городу, он мне очень понравился. Сейчас перед матчем обязательно поднимусь на Мамаев курган. Скажу честно, не знаю, что это за место, слышал только, что это связано со Второй мировой войной, поэтому мне интересно и важно узнать о Мамаевом кургане все", - поделился болельщик.

Он признался, что на игру идет со смешанными чувствами. "Хоть мы и знаем, что не выйдем из группы, мы хотим, чтобы команда победила, чтобы мы вернулись к нашему народу с гордо поднятой головой", - сказал аль-Шакри.

ЧМ-2018

В Волгограде уже состоялись два матча чемпионата мира - 18 июня сборная Англии обыграла команду Туниса (2:1), 22 июня сборная Нигерии выиграла у исландцев (2:0). 25 июня состоится матч Египет - Саудовская Аравия, а 28 июня здесь сыграют сборные Польши и Японии. На Центральной набережной Волгограда организована площадка фестиваля болельщиков.