Травмированный футболист Наббут посетил тренировку сборной Австралии перед матчем ЧМ-2018

Наббут получил повреждение в игре второго тура группового этапа против команды Дании

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Австралии Эндрю Наббут, выбывший из-за травмы плеча до конца чемпионата мира, посетил тренировку команды перед матчем с перуанцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наббут получил повреждение во втором тайме игры второго тура группового этапа против команды Дании (21 июня, 1:1). Как сообщил главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк, нападающий больше не сможет сыграть на чемпионате мира. При этом Наббут в фиксирующей повязке на правом предплечье наблюдал за тренировкой команды в понедельник и подбадривал своих партнеров.

Остальные 22 футболиста сборной Австралии работали на тренировке перед матчем с перуанцами в штатном режиме. Австралийцы провели занятие на "Парк-Арене" в Сочи, 15 минут тренировки были открыты для журналистов. Матч Австралия - Перу начнется на стадионе "Фишт" во вторник в 17:00 мск.

Полевые игроки сборной Австралии после разминки разбились на две команды и приступили к специальной игре, руками передавая мяч друг другу для отработки взаимопонимания и скорости реакции. Позднее футболисты проводили аналогичное упражнение, используя передачи ногами. Голкиперы сборной Австралии работали отдельно.

Сборная Австралии на чемпионате мира, помимо ничьей с датчанами, уступила команде Франции со счетом 1:2. Австралийцы с одним очком занимают третье место в группе С и сохраняют шансы на выход в плей-офф со второго места. Для этого команде необходимо побеждать перуанцев с как можно более крупным счетом и рассчитывать на поражение датчан от сборной Франции. При таком исходе команды Австралии и Дании наберут по четыре очка, а участник 1/8 финала определится по разнице забитых и пропущенных голов.