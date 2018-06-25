Северный флот поменял распорядок дня военнослужащих ради эфира матчей ЧМ

Просмотр разрешен лишь тем военным, которые в момент трансляции свободны от служебных обязанностей

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Северный флот внес коррективы в распорядок дня военнослужащих, чтобы они смогли просмотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая на кораблях и в береговых частях, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе флота.

"Даже вносятся определенные коррективы в распорядок дня, чтобы как можно больше военных болельщиков могли увидеть игру российской команды в прямом эфире", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что это делается не в ущерб боеготовности кораблей и судов - на боевое дежурство и вахту, а также на неотложные виды работ время трансляции никакого влияния не оказывает.

"Просмотр разрешен только тем военным, кто в этот период свободен от исполнения служебных обязанностей", - отметили в пресс-службе.

При этом поболеть за российских футболистов сможет большинство военных, так как значительная часть занятий по боевой подготовке особенно у подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота проходит в ночное время. Во время сбор-похода кораблей Северного флота в Баренцевом море у моряков также была возможность следить за чемпионатом. Просмотр матчей был организован на ракетном крейсере "Маршал Устинов".

На Северном флоте провели, кроме того, акцию в поддержку российской команды. На Новой Земле на прошлой неделе был организован футбольный матч между участниками экспедиции флота и военнослужащими дислоцированных на архипелаге частей Центрального полигона ВС России. Военные моряки победили со счетом 4:2.

Матч группы А Уругвай - Россия пройдет в понедельник в Самаре, встреча начнется в 17:00 мск. Подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть, чтобы занять первое место в своем квартете.