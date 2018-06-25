Суарес и Годин вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с россиянами

Матч группы А Уругвай - Россия пройдет в понедельник в Самаре

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий Луис Суарес и защитник Диего Годин вошли в стартовый состав сборной Уругвая по футболу на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Фернандо Муслера, защитники Диего Годин, Себастьян Коатес, Мартин Касерес, полузащитники Лукас Торрейра, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, нападающие Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Матч группы А Уругвай - Россия пройдет в понедельник в Самаре, встреча начнется в 17:00 мск. Подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть, чтобы занять первое место в своем квартете.