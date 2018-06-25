Сборная Франции по футболу тренируется в полном составе перед матчем ЧМ с датчанами

Французы сыграют с датчанами во вторник на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу проводит тренировку в полном составе перед матчем чемпионата мира с командой Дании. Об этом сообщает со стадиона "Лужники" корреспондент ТАСС.

Французы сыграют с датчанами во вторник в "Лужниках" (начало - 17:00 мск).

Согласно информации французских СМИ, в воскресенье французская команда наигрывала состав, который отличается от предыдущей игры с перуанцами (1:0) в шести позициях. В воротах появится Стив Манданда, справа в обороне Джибриль Сидибе, пару центральных защитников Рафаэлю Варану составит Преснель Кимпембе, слева вновь сыграет Лукас Эрнандес. В центре полузащиты вместе с Н'Голо Канте сыграет Стивен Н'Зонзи, а атакующую линию составят Тома Лемар, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Оливье Жиру.

Ранее в понедельник главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не исключил, что пойдет на ротацию состава.

Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете С. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей.