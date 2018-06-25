Болельщикам в Волгограде бесплатно раздают воду перед матчем чемпионата мира из-за жары

Из-за погоды в Волгограде также организована усиленная влажная обработка дорог и пешеходных зон

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Болельщикам и гостям Волгограда бесплатно раздают воду перед входом на стадион "Волгоград-Арена" из-за жары в преддверии матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Саудовской Аравии. Об этом ТАСС заявил представитель областной администрации.

Температура воздуха на солнце в день матча достигает плюс 40 градусов тепла.

"В Волгограде из-за жары предпринимают дополнительные меры для создания комфортных условий для жителей и гостей региона: водой обрабатывают дороги и пешеходные зоны; питьевая вода в достаточном количестве имеется на всех объектах чемпионата мира - ее количество увеличено в точках продаж, кроме того, на пути к стадиону воду раздают городские волонтеры. Также дополнительными запасами обеспечены бригады скорой медицинской помощи, которые дежурят у стадиона и Фестиваля болельщиков", - говорится в заявлении.

"Из-за установления в регионе жаркой погоды в Волгограде организована усиленная влажная обработка дорог и пешеходных зон - в этом задействовано до 70 единиц спецтехники. С установлением на территории города высоких температур воздуха эта работа усилена - комбинированные дорожные машины в течение дня обеспечивают постоянный пролив автодорог", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании в понедельник поставил перед всеми ведомствами и службами дополнительные задачи по созданию комфортных условий для жителей и гостей региона в условиях экстремально высоких температур. В частности, необходимо обеспечить работу фонтанов, поливочных систем, принять дополнительные меры по приведению в порядок и благоустройству зеленых прогулочных зон.

В понедельник на стадионе "Волгоград-Арена" пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской Аравии. Начало в 17:00 мск.