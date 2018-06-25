Иранский судья Фагани назначен на матч ЧМ-2018 между командами Бразилии и Сербии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Бразилии и Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы E состоится в среду в Москве на стадионе "Спартак" (начало - 21:00 мск). Ассистентами Фагани будут Ибрахим Сохандан и Мохаммадреза Мансури. Резервным судьей назначен Анур Хмила из Туниса.
Также в среду в Нижнем Новгороде сыграют сборные Швейцарии и Коста-Рики (21:00 мск), команды рассудит французская бригада арбитров. Главным судьей назначен Клеман Турпен, его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервным судьей станет Бертран Бриаль из Новой Каледонии.
В среду состоятся также заключительные матчи группы F. Сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи в Казани (начало - 17:00 мск). Главным арбитром встречи будет Марк Гейгер из США, ассистентами назначены его соотечественник Фрэнк Андерсон и канадец Джо Флетчер. Резервным судьей будет Кристиан Шиманн из Чили.
Параллельно в Екатеринбурге будет проходить матч между сборными Мексики и Швеции. Команды рассудит аргентинская бригада арбитров. Главным судьей назначен Нестор Питана, его ассистентами будут Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Четвертым судьей станет Маурисио Эспиноса Родригес из Уругвая.
Чемпионат мира завершится 15 июля.