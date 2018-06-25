Райан займет место в воротах сборной Австралии в матче ЧМ-2018 с перуанцами

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной Австралии по футболу Мэттью Райан займет место в воротах команды в матче чемпионата мира против перуанцев. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк.
Матч между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 мск. Ранее Райан полностью отыграл две встречи команды на ЧМ-2018 против сборных Франции (1:2) и Дании (1:1).
"Я не хочу обсуждать, кто как играет из наших футболистов. Могу сказать, что в завтрашнем матче место в воротах точно займет Мэттью", - сказал ван Марвейк.
"Естественно, я фокусируюсь только на нашей команде и на том, что нужно сделать нам. Я стараюсь вносить свой вклад, соответствовать требованиям тренерского штаба. От вратаря многое зависит, и я всегда делаю все, что могу, чтобы вложить свою силу в успех команды", - отметил на пресс-конференции Райан.
В другом матче группы С в "Лужниках" встретятся сборные Дании и Франции. Французы обеспечили себе выход в плей-офф, датчанам для этого будет достаточно ничьей. "Если нам удастся все сделать верно со сборной Перу, то, может, и не придется смотреть на результат другого матча. Если же те команды будут играть на ничью, это станет для нас опасностью, но все-таки это не наше дело", - сказал Райан.
"Абсолютный минимум для меня и для других, кто занимается этим спортом, - постараться быть максимально успешным и создать себе множество воспоминаний. Думаю, наши достижения останутся в памяти австралийской нации на всю жизнь. Мы просто хотим показать, что все жертвы и преданность стоят чего-то, и это должно как-то оправдаться", - заключил голкипер сборной Австралии.