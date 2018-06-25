Райан займет место в воротах сборной Австралии в матче ЧМ-2018 с перуанцами

Матч между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 мск

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной Австралии по футболу Мэттью Райан займет место в воротах команды в матче чемпионата мира против перуанцев. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк. Матч между сборными Австралии и Перу пройдет 26 июня на сочинском стадионе "Фишт" и начнется в 17:00 мск. Ранее Райан полностью отыграл две встречи команды на ЧМ-2018 против сборных Франции (1:2) и Дании (1:1). "Я не хочу обсуждать, кто как играет из наших футболистов. Могу сказать, что в завтрашнем матче место в воротах точно займет Мэттью", - сказал ван Марвейк.