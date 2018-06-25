Вратарь сборной Египта по футболу Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории ЧМ

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Вратарь Эссам Эль-Хадари вышел на поле в основном составе сборной Египта по футболу на матч группового раунда чемпионата мира с командой Саудовской Аравии и стал самым возрастным игроком в истории финальных стадий турнира.
Эль-Хадари вышел на поле в возрасте 45 лет. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет. Рекорд по этому показателю с учетом квалификационных раундов чемпионатов мира принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду (46 лет, 2004 год).
Встреча сборных Египта и Саудовской Аравии проходит в понедельник в Волгограде.
Полностью состав сборной Египта выглядит следующим образом: Эль-Хадари, Ахмед Фатхи, Ахмед Хегази, Али Джабр, Мохаммед Абдельшафи, Тарек Хамед, Мохамед Эль-Нени, Мохаммед Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге, Марван Мохсе. В состав сборной Саудовской Аравии вошли Яссер аль-Мосайлем, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Яссер аль-Шахрани, Мотаз Хавсави, Салман аль-Фарадж, Хаттан Бахебри, Абдулла Отаиф, Хуссейн аль-Мафхави, Салем аль-Досари, Фахад аль-Муваллад.
Эль-Хадари выступает за сборную Египта с 1996 года. Он является мировым рекордсменом по числу международных матчей - 158. В составе национальной команды голкипер стал четырехкратным победителем Кубка африканских наций. На данный момент он выступает за саудовский клуб "Аль-Таавун", также Эль-Хадари играл за ряд египетских команд, суданский клуб и швейцарский "Сьон".
Сборная Египта впервые с 1990 года и третий раз в истории принимает участие в финальном раунде чемпионата мира. На счету африканской команды нет побед в матчах мировых первенств. Египтяне проиграли два первых матча на турнире в группе А - командам Уругвая (0:1) и России (1:3) - и потеряли шансы на выход в плей-офф.