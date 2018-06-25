Вратарь сборной Египта по футболу Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории ЧМ

Вратарю команды Египта на данный момент 45 лет

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Вратарь Эссам Эль-Хадари вышел на поле в основном составе сборной Египта по футболу на матч группового раунда чемпионата мира с командой Саудовской Аравии и стал самым возрастным игроком в истории финальных стадий турнира.

Эль-Хадари вышел на поле в возрасте 45 лет. Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, который 24 июня 2014 года принял участие в игре с командой Японии в возрасте 43 лет. Рекорд по этому показателю с учетом квалификационных раундов чемпионатов мира принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду (46 лет, 2004 год).

Встреча сборных Египта и Саудовской Аравии проходит в понедельник в Волгограде.