Порядка 30 родственников австралийского вратаря Райана приехали поддержать его на ЧМ-2018

Сборная Австралии провела два матча на чемпионате мира - против команд Франции (1:2) и Дании (1:1)

Сборная Австралии провела два матча на чемпионате мира - против команд Франции (1:2) и Дании (1:1). Райан полностью отыграл обе встречи. Как отметил вратарь, ему очень помогает поддержка большой семьи, в том числе 27 родственников, которые приехали в Россию и сейчас находятся в Сочи, где австралийцы во вторник сыграют со сборной Перу.

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Вратаря сборной Австралии по футболу Мэттью Райана на чемпионате мира поддерживают 27 родственников, которые приехали на турнир в Россию. Об этом австралийский голкипер рассказал на пресс-конференции.

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"Это то воздействие, которое оказывает семья на меня. Они являются свидетелями тех испытаний, через которые я прошел, и теперь я рад, что могу помогать им. Мне очень повезло, и хорошо, что все они получат хорошие воспоминания", - сказал Райан. "Половина ведь еще дома осталась, а другая половина приехала, хотя это даже хорошо для моего банковского счета", - пошутил футболист.

Сборная Австралии с одним очком занимает третье место в группе С, но сохраняет шансы опередить команду Дании в борьбе за вторую позицию и выход в плей-офф. Для этого австралийцам надо обязательно обыгрывать перуанцев и рассчитывать на поражение датчан от сборной Франции.

"Уверен, после матча с перуанцами наш самолет не улетит из России, и мои родственники тоже не улетят", - отметил Райан.