Головин не вошел в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с уругвайцами

Полузащитник выходил в стартовом составе в двух прошедших матчах чемпионата мира

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Александр Головин не вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового раунда чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Головин выходил в стартовом составе в двух прошедших матчах чемпионата мира. Он отметился голом и двумя передачами. По сравнению с предыдущим матчем в стартовый состав не попали защитники Марио Фернандес, Юрий Жирков. Защитник Игорь Смольников и полузащитник Алексей Миранчук дебютируют на чемпионате мира - 2018.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, полузащитники Алексей Миранчук, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Александр Самедов, Денис Черышев, нападающий Артем Дзюба.

Матч группы А Уругвай - Россия пройдет в понедельник на стадионе в Самаре, встреча начнется в 17:00 мск. Обе команды досрочно вышли в 1/8 финала, набрав по шесть очков. Сборная России опережает соперника в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Россиянам достаточно не проиграть, чтобы занять первое место в своем квартете.