Матч ЧМ Австралия - Перу может стать домашним для перуанских футболистов, считает тренер

Сборная Австралии во вторник проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против команды Перу

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу станет практически домашним для перуанцев из-за большого количества их болельщиков в Сочи. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк.

Сборная Австралии во вторник проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против команды Перу. Встреча начнется на сочинском стадионе "Фишт" в 17:00 мск.

"Знаю, что сборная Перу - хорошая команда, она уже демонстрировала это на чемпионате мира, хоть и не квалифицировалась в плей-офф. Думаю, перуанцы постараются выступить наилучшим образом, ведь здесь много их болельщиков, для футболистов этот матч будет ощущаться, как домашняя игра. Они играют страстно и очень опасны, так что мы должны быть очень организованы. Единственное, на что я могу сейчас повлиять, - это матч со сборной Перу, и мы сделаем все, чтобы победить", - сказал ван Марвейк.