Матч ЧМ Австралия - Перу может стать домашним для перуанских футболистов, считает тренер

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу станет практически домашним для перуанцев из-за большого количества их болельщиков в Сочи. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер австралийской команды Берт ван Марвейк.
Сборная Австралии во вторник проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против команды Перу. Встреча начнется на сочинском стадионе "Фишт" в 17:00 мск.
"Знаю, что сборная Перу - хорошая команда, она уже демонстрировала это на чемпионате мира, хоть и не квалифицировалась в плей-офф. Думаю, перуанцы постараются выступить наилучшим образом, ведь здесь много их болельщиков, для футболистов этот матч будет ощущаться, как домашняя игра. Они играют страстно и очень опасны, так что мы должны быть очень организованы. Единственное, на что я могу сейчас повлиять, - это матч со сборной Перу, и мы сделаем все, чтобы победить", - сказал ван Марвейк.
Голландский специалист отметил, что уже чувствует себя немного австралийцем. "Сейчас мы удовлетворены развитием всех наших игроков. Я выбираю тех футболистов, которые имеют больше всего шансов для достижения результатов, и все наши игроки сейчас готовы. До сих пор мне было приятно работать с этими ребятами и со всей командой, я уже чувствую себя немного австралийцем", - с улыбкой отметил ван Марвейк.
"Всегда возникают какие-то мелкие детали, можно воспользоваться ими или упустить их, но обычно мы готовимся одинаково, - продолжил специалист. - Мы хотим играть так, чтобы нам не нужно было ссылаться на прежние времена или на соперника, мы хотим развивать свой собственный путь. Подготовка у нас замечательная, хотя поиск лучшего физического состояния - одна из сложнейших вещей, ведь кто- то восстанавливался после травмы, кто-то играл все матчи в квалификации. Однако нам удалось сделать так, чтобы все были готовы хорошо, и теперь нам нужно больше расслабиться, дав игрокам побольше отдыха".
Сборная Австралии на чемпионате мира уступила команде Франции (1:2) и сыграла вничью с датчанами (1:1). Австралийцы с одним очком занимают третье место в группе и сохраняют шансы на выход в плей-офф со второго места. Для этого команде необходимо побеждать перуанцев с как можно крупным счетом и рассчитывать на поражении датчан от сборной Франции. При таком исходе команды Австралии и Дании наберут по четыре очка, а участник 1/8 финала определится по разнице забитых и пропущенных голов.