Матч Россия-Уругвай будут смотреть на самой северной материковой точке Евразии

На метеостанции на мысе Челюскин, как ожидается, соберутся пятеро болельщиков

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу Россия-Уругвай будут смотреть на метеостанции на мысе Челюскин, которая является самой северной материковой точкой Евразии. Об этом ТАСС сообщил начальник метеостанции им. Федорова на мысе Челюскин полуострова Таймыр Сергей Охрименко.

"На станции нас сейчас пять человек, мы будем смотреть матч через интернет, если, конечно, получится. Мы остались без телевидения, потому что во время матча Россия-Египет в [спутниковой] тарелке что-то сломалось, видимо, произошло замыкание", - сказал ТАСС Охрименко.

Разница по времени с Москвой на мысе Челюскин составляет 4 часа. "Мы на четыре часа раньше, чем Москва, не все матчи можем смотреть", - пояснил ТАСС собеседник агентства.

Как рассказал Охрименко, сейчас на мысе Челюскин около 0 градусов. "Снег еще лежит. На море стоит лед, он растает где-то к концу июля", - уточнил он.