Дешам: сборная Франции по футболу будет играть с датчанами исключительно на победу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу не собирается беречь силы в матче группового этапа чемпионата мира с командой Дании. Об этом заявил на пресс-конференции накануне встречи главный тренер французов Дидье Дешам.
Сборные Франции и Дании встретятся в матче третьего тура группы С, встреча пройдет во вторник в "Лужниках" (начало - 17:00 мск). Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей.
"Мы не собираемся никому помогать, мы хотим быть первыми в группе, - заявил Дешам. - Я никогда не скажу команде, что мы играем на ничью. Хочу, чтобы моя команда начала матч без задних мыслей, хочу, чтобы они выиграли".
В то же время он не исключил, что произведет ротацию состава. "Мы должны принимать во внимание различные факторы - состояние игроков, желтые карточки. Мне еще надо поговорить с некоторыми из них, чтобы понять, как они себя чувствуют. Да, я хотел бы поберечь некоторых футболистов для третьего матча, но мы еще посмотрим", - пояснил он.
В воскресенье 25-летний полузащитник французов Поль Погба заявил на пресс-конференции, что, возможно, чемпионат мира в России станет последним в его в карьере.
"Не думаю, что это его последний чемпионат мира. Да, у него были хорошие и плохие моменты в карьере, но я вижу перед собой все того же Поля. Он в хорошей форме, голова на месте, он выглядит счастливым и мотивированным, в конце концов, ему всего 25 лет", - отреагировал Дешам.