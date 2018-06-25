Дешам: сборная Франции по футболу будет играть с датчанами исключительно на победу

Сборные Франции и Дании встретятся в матче третьего тура группы С, встреча пройдет во вторник в "Лужниках"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу не собирается беречь силы в матче группового этапа чемпионата мира с командой Дании. Об этом заявил на пресс-конференции накануне встречи главный тренер французов Дидье Дешам.

Сборные Франции и Дании встретятся в матче третьего тура группы С, встреча пройдет во вторник в "Лужниках" (начало - 17:00 мск). Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей.

"Мы не собираемся никому помогать, мы хотим быть первыми в группе, - заявил Дешам. - Я никогда не скажу команде, что мы играем на ничью. Хочу, чтобы моя команда начала матч без задних мыслей, хочу, чтобы они выиграли".