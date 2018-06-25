Британские букмекеры не выявили явного фаворита в матче между сборными Уругвая и России

Сборные России и Уругвая сыграют в понедельник в Самаре, встреча начнется в 17:00 мск

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Букмекерские конторы Великобритании не выявили явного фаворита в матче чемпионата мира между сборными Уругвая и России. Об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании - Ladbrokes ("Лэдброукс") и William Hill ("Уильям Хилл").

Шансы на успех Уругвая оценены Ladbrokes коэффициентом 2,7, в то время как вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова одержит третью подряд победу на домашнем первенстве составляет 2,8. Победа российской сборной может почти в три раза увеличить размер поставленной на нее суммы. Подобный расклад на игру свидетельствует также о том, что матч вполне может завершиться вничью, учитывая то обстоятельство, что обе команды уже вышли в плей-офф турнира и вряд ли будут до последнего бороться за победу.