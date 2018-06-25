Британские букмекеры не выявили явного фаворита в матче между сборными Уругвая и России

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Букмекерские конторы Великобритании не выявили явного фаворита в матче чемпионата мира между сборными Уругвая и России. Об этом свидетельствуют коэффициенты ставок на сайтах двух крупнейших букмекерских контор Великобритании - Ladbrokes ("Лэдброукс") и William Hill ("Уильям Хилл").
Шансы на успех Уругвая оценены Ladbrokes коэффициентом 2,7, в то время как вероятность того, что команда под руководством Станислава Черчесова одержит третью подряд победу на домашнем первенстве составляет 2,8. Победа российской сборной может почти в три раза увеличить размер поставленной на нее суммы. Подобный расклад на игру свидетельствует также о том, что матч вполне может завершиться вничью, учитывая то обстоятельство, что обе команды уже вышли в плей-офф турнира и вряд ли будут до последнего бороться за победу.
Эксперты William Hill прогнозируют, что матч пройдет без большого числа забитых голов и завершится скорее всего со счетом 1:0 в пользу одной из команд. Высока также вероятность ничьи 0:0 или 1:1 с соответствующими коэффициентами 6,5 и 5,5. Британские букмекеры верят в то, что лидеры уругвайской сборной - Эдинсон Кавани и Луис Суарес - проявят свое футбольное мастерство и забьют голы россиянам (коэффициент 2,3). Не отстают в этом плане и российские игроки - Артем Дзюба и Федор Смолов, которые, по мнению букмекеров, являются самой главной угрозой воротам сборной Уругвая (коэффициент 2,45).
Местные букмекерские конторы традиционно предлагают сделать ставки на очень рискованные исходы, заманивая потенциальных клиентов огромными коэффициентами. Так, если российские защитники Федор Кудряшов или Андрей Семенов отличатся голами в ворота соперника в обоих таймах, то размер поставленной суммы увеличится в 2 тыс. раз.
Сборные России и Уругвая сыграют в понедельник в Самаре (начало - 17:00 мск).