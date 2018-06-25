Варан: датский футболист Эриксен может дестабилизировать защиту любого соперника

Сборные Франции и Дании встретятся в матче третьего тура группы С чемпионата мира в России, встреча пройдет во вторник в "Лужниках"

Сборные Франции и Дании встретятся в матче третьего тура группы С чемпионата мира в России, встреча пройдет во вторник в "Лужниках" (начало - 17:00 мск).

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен - очень качественный игрок, который может доставить много проблем соперникам. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Франции Рафаэль Варан.

"Эриксен - качественный игрок, очень техничный, способный отдать решающую передачу, найти свободную зону, дестабилизировать защиту своими решениями. Ответ за нами. Нам необходимо его остановить, чтобы он не решил матч в пользу своей команды", - поделился ожиданиями Варан.

По мнению Варана, команде необходимо улучшать свою игру в нападении. "С самого старта турнира мы улучшаем свою игру, и нам надо продолжать в то же духе. Прежде всего, нам надо сохранить солидную оборону, не жалеть себя в единоборствах. Впереди мы можем создать проблемы любому сопернику, но мы можем играть лучше, можем лучше двигаться, необходимо использовать все лучшие качества игроков", - считает он.

"У нас молодая, амбициозная команда. Каждый из нас личность, но мы прогрессируем вместе. Тренер проделал большую работу за последние два года. У нас очень хорошая обстановка", - в то же время отметил он.

Французы с 6 очками гарантировали себе одно из двух первых мест в квартете. Датчан (4 очка) могут догнать австралийцы (1), которые сыграют с перуанцами (0) в Сочи. В таком случае второй участник плей-офф определится по дополнительным показателям, первым из которых является разница забитых и пропущенных мячей.