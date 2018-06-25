Тренер: исландские футболисты будут всегда помнить российское гостеприимство во время ЧМ

Исландцы выбрали Геленджик в качестве тренировочной базы во время выступления на чемпионате мира

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня в Москве на стадионе "Спартак" сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, вторая встреча сборной Исландии на ЧМ с командой Нигерии 22 июня завершилась поражением - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место, хорваты идут первыми (6 очков) и уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, нигерийцы вторыми (3), аргентинцы четвертыми (1). В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии по футболу восхищена тем, как организованно проходит чемпионат мира в России. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.

"Пребывание в России проходит у нас прекрасно, - сказал Хадльгримссон. - Организация чемпионата мира здесь на высшем уровне, десять баллов по десятибалльной оценке. Нас очень радушно везде встречают, оказывают всевозможную помощь. Здесь все прекрасно работает, это я говорю со всей честностью".

"Если мы не пробьемся в плей-офф, то поедем домой, сохранив в себе навсегда очень хорошие воспоминания о России и россиянах", - заметил главный тренер сборной Исландии.

Исландцы выбрали Геленджик в качестве тренировочной базы во время выступления на чемпионате мира.

Матч между сборными Исландии и Хорватии пройдет на "Ростов-Арене" 26 июня. В другой игре встретятся сборные Аргентины и Нигерии.