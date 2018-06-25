Будущий главный тренер сборной Австралии по футболу встретился с болельщиками в Сочи

Встреча Грэма Арнольда с болельщиками-соотечественниками состоялась на площадке летнего кинотеатра напротив стадиона "Фишт"

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Футбольный тренер Грэм Арнольд, который возглавит сборную Австралии после чемпионата мира 2018 года, провел встречу с австралийскими болельщиками в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Австралии в настоящее время находится в Сочи, где во вторник проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 - против команды Перу.

Главным тренером австралийцев на мировом первенстве является голландец Берт ван Марвейк, который занял свой пост в январе. В марте стало известно, что 54-летний Арнольд, возглавлявший последние четыре года австралийский "Сидней", станет наставником национальной сборной после чемпионата мира.

Встреча Арнольда с болельщиками-соотечественниками состоялась на площадке летнего кинотеатра напротив стадиона "Фишт". Вход был открыт для австралийцев, которые могли задать вопросы будущему главному тренеру своей сборной и сфотографироваться с ним.

Все места в кинотеатре были заняты, австралийцы с большим интересом отнеслись к данной встрече. "Арнольд поделился своим мнением о нынешней ситуации в сборной на чемпионате мира и немного рассказал о взглядах на будущее", - сказал корреспонденту ТАСС один из австралийцев, посетивших мероприятие.

Сборная Австралии после двух туров группового этапа набрала одно очко и занимает третье место в таблице. Австралийская команда сначала уступила французам (1:2), а затем добилась ничьей в матче с датчанами (1:1). Команда сохраняет математические шансы на выход в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе С.