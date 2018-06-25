Тренер: выход в 1/8 финала ЧМ стал бы самым большим успехом в истории исландского футбола

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии добьется самого большого успеха в своей истории, если сумеет пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.
"Если мы выйдем в 1/8 финала, то все наши сограждане будут уже ждать от нас победы на этом чемпионате мира, исландцы вообще большие оптимисты, - заметил Хадльгримссон. - Но не надо забывать, что только половина всех участников чемпионата мира получит возможность после трех матчей продолжить борьбу дальше. Есть куда более авторитетные команды - Аргентины, Германии, Португалии, для которых вылет по итогам группового турнира был бы шоком. Что касается нас, то выход в 1/8 финала был бы самым большим успехом в короткой истории исландского футбола".
В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, 22 июня команда Исландии проиграла нигерийцам - 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место в группе D, хорваты идут первыми (6 очков), нигерийцы - вторыми (3), аргентинцы - четвертыми (1). Матч между сборными Исландии и Хорватии пройдет на "Ростов-Арене" 26 июня.
На чемпионате Европы - 2016 сборная Исландии впервые в своей истории сумела пробиться в плей-офф, в 1/4 финала она уступила французам со счетом 2:5. Исландцы впервые выступают на чемпионате мира.