Тренер: выход в 1/8 финала ЧМ стал бы самым большим успехом в истории исландского футбола

В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня сыграли вничью с командой Аргентины - 1:1, 22 июня команда Исландии проиграла нигерийцам - 0:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии добьется самого большого успеха в своей истории, если сумеет пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон.

"Если мы выйдем в 1/8 финала, то все наши сограждане будут уже ждать от нас победы на этом чемпионате мира, исландцы вообще большие оптимисты, - заметил Хадльгримссон. - Но не надо забывать, что только половина всех участников чемпионата мира получит возможность после трех матчей продолжить борьбу дальше. Есть куда более авторитетные команды - Аргентины, Германии, Португалии, для которых вылет по итогам группового турнира был бы шоком. Что касается нас, то выход в 1/8 финала был бы самым большим успехом в короткой истории исландского футбола".